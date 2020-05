Thorkild Gruelund, formand for SocialKonservative og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse.

DEBAT: Stop nu det klynkeri om udligningsreformen og Venstre

Af Thorkild Gruelund, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og formand for SocialKonservative:

Men er det egentligt Venstre i Hørsholms ansvar? Uden at nedgøre vennerne i det lokale Venstre, brillerer de jo ikke som de største pinger i den centrale ledelse.

Hvis Venstres deltagelse i forliget gav Hørsholm en rabat på bare tusinde kroner. Så er vi jo heldige, at Venstre var i forhandlingslokalet.

Det, som efter min opfattelse, er galt med udligningsordningen, er, at den for menigmand er stort set umuligt at gennemskue.