Pernille Rask, Hørsholm, fik lov at betale 810 kr for at holde ti minutter for længe og undrer sig over, hvorfor Hørsholm Midtpunkt har besluttet, at man kun må holde gratis i to timer. Foto: Morten Timm

DEBAT: Støt lokalt - ikke længere

Af Pernille Rask, Slotsbakken 136, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 10. august 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Hørsholm Midtpunkt.

Jeg har været så 'heldig' at stifte bekendtskab med Jeres nye samarbejdspartner, City Parkeringssystemer. Det var en dyr fornøjelse.

810 kr for at holde ti minutter ud over de to timers gratis parkering. Reglerne er beskrevet ved indgangene, så det er ikke her min anke ligger.

Jeg undrer mig over, hvorfor I har besluttet, at vi kun må holde gratis i to timer. Troede det handlede om at holde på kunderne længst muligt, så de lagde kroner i de lokale butikker.

Sammen med min familie har jeg i mange år nydt først at shoppe i Jeres dejlige center, hvorefter vi har sluttet af med en frokost og en kaffe på et af spisestederne. Vi er en familie på fem, så over tid er det da blevet til en del penge i centerets butikker.

Men jeg må desværre stemme med fødderne nu og sige, at det ikke bliver i Jeres butikker jeg fremadrettet kommer til at lægge mine penge i.

Vi kan simpelthen ikke nå de ting, vi godt vil, inden for de to timer, som I har givet os til at støtte Jer i. Og helt grundlæggende er jeg også principielt imod at skulle betale for parkering, når jeg skal handle.

Så nu vil jeg med vemod sige farvel og tak til Jeres fine center og fremadrettet støtte mine andre lokale fødevarebutikker i nærområdet endnu mere.

Tøj, køkkengrej og tilsvarende kan jeg nemt og bekvemt købe på Internettet. Der kan jeg nemlig shoppe lige så længe jeg orker, mens jeg spiser frokost og nyder en efterfølgende kaffe. Og endda helt uden risiko for at få en bøde for at blive der for længe.

Hvis jeg køber tilstrækkeligt får jeg endda leveret varerne omkostningsfrit ved min hoveddør. Det må da kaldes win-win.

