Anne Ehrenreich (V) forklarer og forsvarer, hvorfor hun lige nu er kommunalbestyrelsens flittigste spørger. Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Spørgsmål er en vigtig del af det lokale demokrati

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelsen:

07. juli 2020

I Ugebladet er opgjort en liste over antallet af politikernes spørgsmål til Hørsholm Kommunes administration. Jeg er topscorer.

Muligheden for at stille spørgsmål til administrationen er en af mindretallets vigtigste muligheder for at komme til orde og finde ud af, hvad der foregår i administrationen.

Denne mulighed har vi også i Region Hovedstaden, hvor spørgsmålene også offentliggøres, så borgerne kan se, hvad der spørges om og få glæde af oplysningerne.

Det har Hørsholm Kommune desværre undladt at gøre, selv om vi fra bl.a. Venstres side har foreslået det.

Det vil være ganske ødelæggende for lokaldemokratiet at begrænse denne mulighed. Spørgsmålene er et udtryk for, at jeg og Venstre er i tæt dialog med borgerne og bringer borgernes mange gode forslag videre til administrationen på rådhuset. En del spørgsmål ville kunne undgås, såfremt administrationen hurtigt svarede borgerne på deres spørgsmål.

Mange af de spørgsmål jeg stiller er rykkere fra borgere, som ikke får svar på deres spørgsmål til kommunen, bl.a. på muligheden for bestilling af kørekort og pas under Corona-nedlukningen.

Efterfølgende har jeg spurgt til sommeråben i svømmehallen på vegne af brugerne samt til det samme for seniorbio. Spørgsmålene kunne være undgået ved hurtige udmeldinger fra administrationen. Men de kom først efter mine spørgsmål. Begge forslag er nu realiseret. Så spørgsmålene var nødvendige for at få ting til at ske i Hørsholm.

Jeg tager gerne en dialog med forvaltningen om, hvordan antallet af spørgsmål kan effektiviseres gennem hurtigere svar til borgerne.

Samtidig spørger jeg også til faktuelle ting, som bl.a. omfanget af overløb til Øresund, kommunens kendskab til planerne om udpumpning af spildevand til Øresund mv. Det er efter min mening helt berettigede spørgsmål.

Borgmesterpartiet og udvalgsformændene har andre muligheder, som de benytter sig af, og som ikke opgøres. Så politikernes brug af administrationen kan ikke sammenlignes.

Jeg er et arbejdende kommunalbestyrelsesmedlem, som er i tæt dialog med mange borgere. Det fører spørgsmål med sig. Og det fører til forbedringer i Hørsholm.

