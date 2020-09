DEBAT: Skrot det hele og begynd forfra

I Kokkedal er ønsket - nu som før - så mange kvadratmetre og etager som muligt, uden argumentation for, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at sælge stationsområdet?

Skrot det hele og begynd forfra ved at bede et arkitekt- og landskabsarkitektfirma om forslag til en mulig god placering af et plejehjem og en nænsom bearbejdning af hele arealet til gavn og glæde for naboerne og de, der færdes på området.