Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Fritz Reuther runder snart 90 år, og han mener ikke, at vi i denne coronakrise kan leve under et stadig pres af angst. Her er han fotograferet i valgkampen i 2017.

DEBAT: Skal vi dø af kedsomhed eller besøg?

I sidste nummer af magasinet "Danske Kommuner" kan man læse diverse eksperters dommedags forudsigelser for den sidste levetid for blandt andre de 232 plejehjemsbeboere i Hørsholm.

En leder af Nationalt Videncenter slår fast, at plejehjemsbeboere typisk har en meget kort restlevetid på under to år og må være forberedt på, at der vil være coronavirus i omløb i resten af deres levetid.

En anden ekspert, som er både erhvervsaktiv psykolog og tidligere lektor i kriminologi, hvor hun i ikke mindre end 25 år har forsket i følgevirkningerne af isolation under varetægtsfængsling, slår i sin artikel fast, at følgevirkningerne ved at leve isoleret kan være så ganske voldsomme, at det måske er endnu værre end at dø af virus.