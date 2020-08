Lars Bjørck Olsen, formand for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, mener at en besparelse på det frivillige område vil umuliggøre en fortsat opretholdelse af et Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

DEBAT: Skal frivilligheden i Hørsholm amputeres af besparelser

Debat Ugebladet Hørsholm - 06. august 2020

Af Lars Bjørck Olsen, formand for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

I forslag til budgetreduktioner i budget 2021-2024 for Hørsholm Kommune er foreslået en besparelse i tilskuddet til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm på henholdsvis 142.000 kroner i 2021 og 292.000 kr i de efterfølgende tre år.

Bestyrelsen for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal understrege, at en besparelse og nedprioritering på det frivillige område vil umuliggøre en fortsat opretholdelse af et Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

Sidste år godkendte Kommunalbestyrelsen en ældrepolitik "Hørsholm hele livet", der er udarbejdet i et samarbejde mellem borgere, interessenter og politikere i kommunen. Heri står det bl.a. anført, "der skal gives tilstrækkelige ressourcer til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, således at der kan udvikles et tættere samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer".

Frivilligcenteret har igennem de seneste år udbygget aktiviteterne indenfor det forebyggende Selvhjælpsområde samt støtte og hjælp til foreninger væsentligt.

Inspireret af erfaringerne fra Corona Krisen er der helt aktuelt mulighed for at udvikle en helt ny form for frivillighed, hvor kommunens borgere kan tage del i enkeltstående frivillige aktiviteter. Frivilligcenteret er allerede i gang med at udvikle en ny platform til fremme af disse aktiviteter.

Alle aktiviteter bygger på en frivillig indsats, som koordineres af Frivilligcenterets sekretariat, ledet af den fastansatte Daglige Leder.

Aktuelt er der følgende selvhjælpsgrupper for borgerne i Hørsholm: Borgere med Afasi-Borgere med depression-Borgere med fibromyalgi- Borgere med psykisk sygdom-Pårørende til borgere med psykisk sygdom-Borgere med senhjerneskader og deres pårørende.

Herudover har Frivilligcenteret tilbud til skilsmissebørn, særligt sensitive voksne, individuelle samtaler til borgere med akut behov. en "tal dansk gruppe" hvor herboende udlændinge kan træne deres danske sprog og lære om dansk kultur.

Før corona-tiden var vi klar til at lancere nye tilbud til unge piger med lavt selvværd samt et særligt tilbud til Parkinsonramte og deres pårørende.

Vi har netværksgrupper som Cafe Samvær og Søndagskaffe samt Veterancafeen.

Uden støtten fra frivilligcenterets sekretariat, var mange initiativer ikke blevet til noget. Det drejer sig om initiativer og forebyggende indsatser som:

Mad Med Hjertet, juleaften for ensomme, Veterancafe, Naboskab Fællesskab Følgeskab, Musikalsk Potpourri, Blixen Klub, Hemmingway Club, Søndags Kaffe, Cafe Samvær, Louiselunds Venner, Sommerudflugt for de svageste ældre, m.m.

Det er netop frivilligcentrets kerneopgave at understøtte og udvikle den frivillige indsats I Hørsholm Kommune. Frivillighed er det skjulte velfærdspotentiale, som kan være med til, bedre og billigere, at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund.

I sidste ende er det kommunalbestyrelsen som beslutter, om Hørsholm fortsat skal have et Frivilligcenter.