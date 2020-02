Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, mener, at tiden er inde til at slippe uddannelsessnobberiet. Foto: Jeppe Carlsen, pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Sig farvel til uddannelsessnobberiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Sig farvel til uddannelsessnobberiet

Af Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne:

Debat Ugebladet Hørsholm - 23. februar 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er blot få dage til, at tusindvis af unge skal vælge, hvilken uddannelsesvej de vil følge, når tiden i folkeskolen slutter.

Hvis det ender, som det plejer, så vil langt hovedparten sætte kursen mod gymnasiet. I 2019 valgte hele 72 procent af de elever, der forlod grundskolen, at søge ind på gymnasiet som førsteprioritet, mens kun 20,1 procent satte kursen mod erhvervsuddannelserne.

Men hvorfor egentlig det?

En stor del af forklaringen skal nok findes i en kombination af vanetænkning hos de unge, deres forældre og uddannelsesvejlederne ude på folkeskolerne og så en indgroet holdning om, at det er 'finere' at blive student, end det er at tage en erhvervsuddannelse.

For derudover er det svært at finde de gode argumenter for, hvorfor der skal være så stor forskel på søgningen til gymnasier og erhvervsskoler. For der er ingen tvivl om, at behovet for faglærte er enormt og kun bliver større de kommende år.

En erhvervsuddannelse giver både mulighed for at tjene en god løn fra dag ét og en karriere med både gode personlige udviklings- og jobmuligheder.

Jeg siger ikke, at alle skal vælge gymnasierne fra. Men der er brug for en mere ligeværdig prioritering af de forskellige uddannelsesveje efter folkeskolen. Det stiller krav til både de unge selv, deres forældre og ikke mindst uddannelsesvejlederne.

Lad os nedbryde fordommene om erhvervsuddannelserne og stoppe med at italesætte en gymnasial uddannelse som finere end en uddannelse som faglært.

Vi har brug for akademikere, men vi har i høj grad også brug for faglærte, der er dygtige og innovative - og i et langt større antal end hidtil.

Derfor: Slip uddannelsessnobberiet, når I skal vælge uddannelsesvej efter 9. eller 10. klasse. Vi har brug for jer ude på erhvervsskolerne og i virksomhederne.

relaterede artikler

Troels skal bane vejen for Ungdommens Røde Kors i Hørsholm 21. februar 2020 kl. 15:31