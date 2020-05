Udbygningen af stationsområdet i Kokkedal er alt for voldsomt, mener Mads Emmeche.

DEBAT: Send Greta Thunberg en venlig tanke

Kære Morten Slotved, Jeg er bekymret for det ekstremt voldsomme stationsbyggeprojekt, kommunalbestyrelsen i Hørsholm vil gennemføre. Den 5. maj sikredes 'demokratisk' digital høring med svag deltagelse (128). Hovedproblemet er at projektet skal 'hasteværks'-vedtages d. 29. juni.

Jeg vil kraftigt advare imod bycenter-koncentrations-tænkningen, 'et stærkt trafik-knudepunkt'. Hensynet til naturen og dagliglivet i kvarteret bliver selvfølgelig massivt ødelagt, når man anlægger et Ishøj (undskyld, Ishøj!) med, plejehjem, parkeringshus, detailhandel, institutionsbyggeri og boligbyggeri!

Executive Ole Stillings kliniske markedsagtige tilgang fremstod klart på borgermødet. Kedelige tanker, drevet af væksttænkning, faktuelle analyser af områdets såkaldte 'underforsyning'. Visionerne synes få og der mangler total respekt for stedets ånd.

Tilgangen til de nordlige matrikler i Fredensborg Kommune udsættes ukonstruktivt. Og hvor levnes plads til skønne grønne åndehuller, når konservative Jan Klit vil fælde og rydde træer og buskadser til fordel for detailhandel og maximale p-huse med + 400 biler?

Storskalabyggeri af værste slags, og man sænker desværre ikke kriminalitet ved at rydde natur, men ved at tilbyde udsatte unge hjælp mens tid er!

Lær af arkitekturundersøgelser med bylivserfaringerne! Ørestaden f. eks. har højhuse med afstand og forsøgsvis grøn beplantning. Studier af menneskers adfærd viser, at folk ikke slapper af her. Tværtimod opstår ikke et behageligt udeliv ved højhuse med slagskygger, blæst og luftturbulens. Desuden føler folk sig overvåget, når man fjerner gamle hyggelige miljøer.