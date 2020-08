Louise Zabel, spidskandidat for SF, mener, at Hørsholm skal satse stærkt på det grønne.

DEBAT: Sats på det grønne, når der bygges

Tak til borgmesteren for den opdaterede oversigt over byudviklingsprojekterne.

Det var godt at høre, at der ikke disponeres over indtægterne, før disse er sikkert hjemme.