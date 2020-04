Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich har deres bud på, hvordan det midlertidigt ophævede anlægsloft skal udnyttes. De foreslår arbejder for sammenlagt 36 millioner kroner.

DEBAT: Sådan vil Venstre prioritere

Af Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich (V), medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Debat Ugebladet Hørsholm - 08. april 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et løft til Hørsholms byliv og borgere - en hjælpende hånd til erhverslivet

Danmark står i en meget alvorlig situation. Corona-pandemien har medført, at store dele af landet for en tid er lukket ned. Det presser vores virksomheder, ordrebøgerne er tomme, og omsætningen falder.

Derfor skal der fremrykkes anlægsopgaver for at sikre, at den offentlige sektor i endnu højere grad kan være med til at afbøde virkningerne af den fortvivlende situation. Tiltaget skal give en hjælpende hånd til erhvervslivet og være med til at holde på arbejdspladser i form af opgaver til en presset byggebranche og sætte gang i vores økonomi.

Venstre foreslår derfor at fremrykke anlægsopgaver og investeringer i bl.a. vejbelysning, bedre infrastruktur og trafikafvikling, renovering af veje, fortove og cykelstier, oprensning af vores søer og en længe ventet kystsikring.

Idrætsparken har mange anlægsopgaver liggende i skuffen, og her kunne der også være investeringer der skal kigges på, i form af feks. ombygning af p-pladsen på Stadion Alle, vedligeholdelsesopgaver hos HRT, renovering af svømmehallen og bedre skiltning som længe har været efterspurgt. Muligheden for at der kunne sættes endnu mere skub i det allerede igangsatte arbejde med klubhus for udendørsidrætten og dobbelt trægulvhal, ville også give god mening. Opstart af etablering af nye Kunststofbaner i forbindelse med nyt Klubhus ville være relevant for brugerne med den nye placering af klubhus.

Vores ældre, som i disse dage savner besøg af familie og venner, skal have en ekstra tanke. Venstre foreslår, at investeringer i Velfærdsteknologi på ældreområdet bliver fremrykket.

Mange vil sikkert holde ferie i Danmark i sommer pga. Corona. Derfor er det vigtigt, at vores borgere kan få endnu flere oplevelser i naturen og ved vandet. Derfor kunne etablering af badeponton og saunafaciliteter ved Rungsted strand, naturlegeplads og motionsspiral være gode tiltag. Pga. Af nedlukning har det ikke været muligt at bruge Svømmehallen, derfor forslår Venstre at holde sommeråbent, så svømmerne og andre kan genvinde deres kampform.

Dronningdammen har haft en midlertidig P-plads, som vi foreslår langt om længe bliver lukket ned. Den lille smukke Ø på midten af søen trænger til en renovering til gavn for fuglelivet.

Venstre støtter og prioriterer en styrket detailhandel. Det er vigtigt med mere liv til byen. Flere aktivitetstiltag på ApotekerTorvet. Det kunne feks. være i form af en "mobil minigolfbane" eller oppustelig foldboldbane på Ridebanen i sommerferien til gavn for byens børn og familier. Flere aktivitetstiltag kunne samtidig skaffe mere trafik i butikkerne. Vores lokale detailhandel og restauranter har haft "tomme dage" de sidste mange uger, derfor er det vigtigt, at vi skaber liv og ekstra aktiviteter. Vi skal støtte op om vores byliv, så vi også har et byliv efter Corona-krisen.

