DEBAT: Så skal Kokkedal smadres

Af Pia Haabegaard, Fasanvænget 111, Kokkedal:

Nu er sommerferien desværre forbi for kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune. Og det betyder, at medlemmerne er klar til at gå videre med deres rædselsfulde planer om at plastre hele området omkring Kokkedal Station til med monstrøst, hæsligt byggeri.

Nu pludrer de om, at kommunalforvaltningens grimme oplæg til tæt beliggende massive bygninger i op til seks etagers højde skal 'justeres'.

Det kan da godt være, at byggerierne bliver en anelse mindre, men det bliver selvfølgelig stadig bombastisk, tæt, ucharmerende og gyseligt.

Og man skal ikke være spåmand for at vide, at ingen brugere af Kokkedal Station - som i ABSOLUT INGEN - ønsker denne nye 'bydel'.

Lige nu er Kokkedal Station en hyggelig, grøn oase med et hav af træer og en stor skovtykning mellem det østre togspor og parkeringspladsen ud til Lågegyde. At komme i området og vente på toget er en lise for sjælen.

Men kommunalpolitikerne tænker kun på at få flere skatteborgere til kommunen, så derfor må de nuværende borgere leve med det ene voldsomme byggeri efter det andet.

Denne gang bliver den nye 'bydel' ved Kokkedal Station angiveligt 'grøn'.

Selvfølgelig bliver den ikke grøn, som området er i dag. At bygge så massivt betyder selvfølgelig, at området bliver mindre grønt.

Når politikerne fortæller denne 'grønne' historie, er det ekstremt nedladende overfor borgerne. Regner de med, at vi er en flok idioter, der ikke kan gennemskue deres talentløse, manipulerende vrøvl?

Men dette lille ydmyge hjørne af Hørsholm Kommune er lidet fashionabelt med få vælgere, så kommunalpolitikerne tænker vel, at de bare kan skide på de mennesker, der holder af området.

Og halvdelen af os bor alligevel på den anden side af kommunegrænsen, så det koster ikke nævneværdigt rent stemmemæssigt.

Så nu kan vi altså se frem til en afskyelig, massivt bebygget 'bydel', som vil forvandle dette dejlige område i Hørsholm Kommune til Lille Ishøj.

Men de byggetossede politikere bør tænke på, at der er under halvandet år til det næste kommunalvalg. Jeg lover at skrive masser af læserbreve til den tid, hvor jeg navngiver samtlige de politikere, der år efter år har tilladt, at Hørsholm Kommune bliver overdænget med umenneskelige byggerier.

Tak for ingenting.

