Venstres Anne Ehrenreich mener, at Finn Rudaizsky skal stoppe sine personlige anbreb på politiske kollegaer og i stedet komme ind i kampen for busser og lokaltog.

DEBAT: Rudaizky, kom nu ind i kampen for busser og lokaltog

Regionsrådet Hovedstaden DFs Finn Rudaizky fremhæver sin egen indsats for at redde busser og lokaltog i Nordsjælland og hænger samtidig mig og andre kollegaer i Regionsrådet ud.

Fakta er, at Venstre arbejder målrettet for at finde penge til at løse problemet, og vi har allerede identificeret ca. 16,8 millioner kroner, som kan bruges til at afbøde udfordringerne. Ligesom vi har identificeret andre muligheder i Trafikudvalget.