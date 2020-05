Preben Carøe finder det besynderligt, at man sparer på græsslåningen ved Dronningedammen og Slotshaven for at spare 420.000 kroner for at bruge tre millioner på at asfaltere brostensstykket på Usserød Kongevej ved Q8. Arkivfoto

DEBAT: Rekreative græsplæner eller 75 meter støjende brosten

De færreste er ved, at flertallet i Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre græsklipningsfrekvensen omkring Dronningedammen og i Slotshaven fra 25 til to gange årligt for at opnå en besparelse på 420.000 kr. Den årlige drift er imidlertid kun på 73.000 kr, så administration anbefaler nu, at klipning ved Dronningedammen og Slotshaven reduceres til én gang om året for at spare 45.000 kr.