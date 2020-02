Hørsholm Rådhus er flyttet til Slotsmarken 13, men flytteomkostninger og ny husleje har skabt stor politisk debat. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

DEBAT: Rådhusets flytning - skal vi nu ikke lukke sagen?

Af Bent Fabricius (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 20. februar 2020 kl. 14:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rådhuset er nu flyttet. Så hvorfor tærske mere langhalm på den sag?

Men det seneste indlæg fra Ann Lindhardt og Anna Ehrenreich "Udgifterne til evakueringen af Rådhuset er blevet dobbelt så høje - det er et faktum", er dog for manipulerende efter vores opfattelse.

Lad os derfor se på fakta.

I september blev vi alle præsenteret for følgende: For leje af 5400 m² er huslejen 5 mio. kr. årligt eksl. forskellige driftsudgifter. Flytteomkostninger: 3½ - 5 mio + to ukendte beløb for IT-infrastruktur og fysisk tilpasning af det nye lejemål.

I november afsatte kommunalbestyrelsen penge til flytningen samt indgåelse af aftale om lejemålet. Huslejen er nu på 7,45 mio. kr., hvilket skyldes, at driftsudgifter til vand, el mv. er kendte - og hertil kommer lejen til yderligere 1100 m².

Flytteomkostningerne er nu på 8 mio. kr. plus fortsat ukendte beløb til den fysiske tilpasning samt sikkerhedsforanstaltninger. Vi kender nu beløbet på IT-infrastruktur på 4 mio. kr.

I februar kendes nu det fulde budget. Huslejen er steget til 8,5 mio, hvilket inkluderer yderlig leje af 638 m². Flytteomkostningerne beløber sig nu til 11,25 mio. Alle ukendte poster er nu prissat.

Kan man af ovenstående tal plus ukendte beløb udlede, at omkostningerne er steget med det dobbelte, vil vi overlade til læseren at vurdere?

Flytningen af rådhuset skulle ske hurtigst muligt, hvorfor flere beløb først er afklaret i løbet af processen. Er den nu kendte pris i orden, og hvis vi havde kendt denne pris tilbage i efteråret, havde vi så sagt nej til flytningen?

Vi tror det ikke, for der var ikke andre økonomisk rentable alternativer og hånden på hjertet.

Der er da ingen politikere, der vil lade medarbejderne fortsætte med at sidde i et skimmelsvamp befængt hus.

Vi er bestemt enige i, at vi skal være meget omhyggelige med brugen af borgernes penge, hvilket kræver en fyldestgørende belysning af bl.a. de økonomiske aspekter. Men vi skal også som kommunalbestyrelse have modet til at træffe hurtige beslutninger, når situationen tilsiger det. Det gjorde det i denne sag, hvor vi alle gerne ville have medarbejderne ud af det 'gamle' rådhus, så snart det var muligt.

Skal vi nu ikke lukke denne sag og bare glæde os over, at medarbejderne ikke længere skal være bange for at blive syge af skimmelsvamp, men nu arbejder fra en ny lokltion med at yde god service til borgerne.

