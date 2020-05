Svend Erik Christiansen præciserer, at alle over 65 kan få enpneumokok-vaccination, men at de mest sårbare ældre kommer først. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT: Præcisering: De mest sårbare kommer først

Af Svend Erik Christiansen (S), formand for Sundhedudvalget:

Debat Ugebladet Hørsholm - 04. maj 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har efter Ugebladets artikel om den igangværende indsats med pneumokok-vaccination fået spørgsmålet, om det er gratis for alle over 65 her og nu, eller om det kun gives til ældre på plejecentrene.

Det gratis tilbud om pneumokokvaccination i første omgang er et tilbud målrettet vores borgere i meget sårbare grupper. Det betyder helt konkret, at den første omgang vacciner, der er til rådighed, øremærkes beboerne på vores fire plejecentre, personer over 65 år med visse kroniske sygdomme, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for at blive alvorligt syg af en pneumokok-infektion. Det er altså borgere, der alle tilhører gruppen af særligt sårbare risikogrupper, som ikke så godt tåler at få en lungebetændelse.

Min opfordring til at lade sig vaccinere, gør sig dog stadig gældende. For nogle af os borgere er det så bare først muligt senere på året, når tilbuddet om gratis vaccination udvides til at omfatte alle, der er fyldt 65 år.