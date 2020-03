Hørsholm Kommune er med til at ødelægge det for sportsklubberne, mener Jesper Volf. Foto: Arkiv, Ugebladet

DEBAT: Politikerne ved at ødelægge sporten i Hørsholm

Af Jesper Wolf, Højmose Vænge 41, 8.Hørsholm

Debat Ugebladet Hørsholm - 02. marts 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hørsholm Kommune er politikerne ved at ødelægge borgernes adfærd indenfor sporten i deres bestræbelser på at finde besparelser.

Vi har et såkaldt organ ved navn SFKU. Det dækker over Sport-, fritid- og kulturudvalget. Det er så smart, tror man, at sammenblande disse interesser i et udvalg. Det er også oppe i tidsånden med et smart ord som 'ligestilling'. Men disse begreber fungerer ikke godt i virkelighedens verden og slet ikke m.h.t. sporten i Hørsholm Kommune.

Man forsøger at blande lokale- og energitilskud sammen med henblik på et budget 2021-2024 for kommunen. Men man kan som bekendt ikke blande pærer og æbler sammen.

Det hele fungerede meget, meget bedre, da klubberne i Hørsholm Idrætspark havde deres egen repræsentation (en bestyrelse), der forhandlede på vegne af medlemsklubberne i parken med politikkerne og diverve embedsmænd. Klubberne i Idrætsparken består hovedsagligt af klubber, der har interesse i at sprede kendskabet til deres sport (den enkelte klubs vedtægter) via dyrkelsen, og det indebærer for langt det største antal udøvere (medlemmer) indendørs.

Derfor er de nu i alt otte haller lige fra dengang Hørsholmhallen stod færdig og til nu med den seneste ishockeytræningshal.

Hvad de enkelte klubber modtager af lokaletilskud er nedfældet i folkeoplysningsloven, der ikke er en kommunal lov. Her er tilskuddet aldersbestemt.

Forestil Dem, at de mere end 500 børn, som alene HRT tager sig af uge efter uge året rundt, i den skolepligtige alder, skulle aktiveres af kommunen i stedet for at hænge omkring på byens hjørner.

Hvad ville det ikke koste kommunens borgere og i den sidste ende os alle i kommunalskat.

Det er også logisk at eksempelvis en sejlklub med sport på programmet, en klub for orienteringsløbere, en golfklub m.fl. ikke har behov for at få opvarmet noget som helst, som det er tilfældet med klubberne i Idrætsparken.

Vi i Hørsholm Kommune er godt på vej til at ødelægge adfærden for kommunens borgere, hvis politikerne ikke i tide forstår sig på, hvad det drejer sig om i de forskellige klubber indenfor kommunens grænser. Ellers ødelægges alt det, vi andre har været med til at opbygge over et langt liv p.g.a. politik, kommunalvalg, penge og en borgmesterkæde.

Ofte er det både dyrere og mere besværligt at oprette skete skader og ødelæggelser, når de er sket, og det altså er for sent. Rettidig omhu kaldes det.

