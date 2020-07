Kongevejscentret rammer de forkerte med de nye parkeringsregler, mener Ejvind Olesen. Foto: Morten Timm

DEBAT: Parkeringsbøder ved Kongevejscentret rammer de forkerte

Af Ejvind Olesen, Gl. Byvænge 5, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 19. juli 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunderne ikke ligefrem jubler, når deres faste indkøbsmønster forstyrres af parkeringsforbud ved et indkøbscenter. Sådan har det nok også været, da ejendomsadministrationen i Kongevejscentret fandt ud af, at tiden var inde til en regulering af trafikken.

Eller var det nu derfor, eller et ønske om en ekstra indtægt?

Flere har brændt sig ved den slags påbud. Også Hørsholm Midtpunkt i sin tid, hvorefter det blev pillet ned, fordi kundernes klager blev for belastende, når man skal købe ind for få hundrede kroner og løber ind i en parkeringsbøde på lige ved 800 kr.

Nu har Midtpunkt fundet et godt system, hvor det kun er langtidsparkerende, der får en regning. Man kan holde frit i to timer uden at tænke på parkeringsskiven

Helt anderledes er det med Kongevejscentret. Her er det selv med fire timers fri parkering de helt forkerte, der rammes. Hvis nogen på indkøb har brug for fire timer, tror jeg, de handlende ville blive glade. Hvilken indkøbskurv kunne det ikke blive til.

Det system giver et helt forkert signal og kan let ende med det samme resultat som i Midtpunktet i sin tid.

Som jeg har forstået på en snak med en parkeringsvagt er det nye system indført for at ramme de bilister (pendlere), som betragter pladsen for gratis omstigning til bus til København. De skal selvfølgelig have deres velfortjente bøder. Men resten...

Hvorfor går parkeringsvagterne rundt og noterer flittigt efter kl. 16?

Hvorfor gør de det også lørdag og søndag?

Da går det jo ud over kunder til Meny/Dalgaard og alle de andre forretninger. Der er jo plads nok. Kan den eneste grund være at skaffe en ekstra indtægt, som via bøder på 795 kr. kan løbe op i årligt millionbeløb?

Jeg forstår simpelthen ikke, at Kongevejscentrets ejere skriver en sådan kontrakt med Din Parkering.

Jeg forstår ikke, de vil være det bekendt over for centrets kunder.

Jeg forstår heller ikke, hvorfor jeg altid bliver i dårligt humør, når jeg ser, hvad der trækkes ud af folk for så uskyldig en forseelse (undtaget er naturligvis at parkere ulovligt på invalideplads).

Jeg ved godt, at det ”bare” er et spørgsmål om at huske parkeringsskiven, når vi er på indkøb.

Måske har Kongevejscentret slet ikke råd til at undvære sin andel af bøderne?