DEBAT: Parkering ved Kokkedal station skal fortsat være gratis

Sven Peter Nygaard spørger, om parkering fortsat vil være gratis ved Kokkedal Station. Under drøftelserne af Hørsholm Kommunes planer ved Kokkedal Station har Venstre lagt vægt på to ting om parkering.

For det første at kapaciteten blev udvidet, ikke det modsatte - og for det andet, at parkering fortsat blev gratis. Disse to ønsker skulle indgå i det projekt, som skal behandles af Hørsholm Kommunalbestyrelse mandag (i dag).