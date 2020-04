Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritids- og kulturudvalget. Foto: Morten Timm

DEBAT: Overvej jeres oppositionsstrategi i stedet for at brokke jer over flertallets løsninger

Af Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget:

Debat Ugebladet Hørsholm - 02. april 2020 kl. 16:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Kære Ann og Anne.

Tak for jeres læserbrev i Ugebladet 30. marts, hvor I harcelerer over, at administrationen har fremlagt forslag om at finansiere et tilskud til permanent åbning af Karen Blixens soveværelse med ubrugte og frie midler på indeværende års budget.

Finansieringen anbefales at komme fra et mindreforbrug på kontoen for vinterbekæmpelse. Og det er et forslag som et flertal i Sport-, fritids- og kulturudvalget nu anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde.

Jeg bemærker mig, at I vil støtte kulturelle tiltag. I undlader dog behændigt at pege på, hvilke besparelser på kulturen, der skal gennemføres for at finansiere det.

Der er de sidste år gennemført besparelser på kulturområdet, så vi i flertallet synes det er en bedre idé at bruge midler, der er til overs på grund af en mild vinter, end at påtvinge kulturområdet nye besparelser. Og sådan er vi jo forskellige.

For det andet udtrykker I kritik af, at Venstre ikke fik lov til at bringe mindreforbrug fra vinterbekæmpelse i spil sidste år. Og at I gerne så midlerne brugt på f.eks. delvis finansiering af en badevandsundersøgelse.

Jeg vil for det første minde om, at der sidste år var uforudsete udfordringer for kommunens økonomi, som krævede ekstraordinær tilbageholdenhed.

Jeg kan for det andet berolige Jer med, at vi i flertallet arbejder på at finde finansiering til at gennemføre badevandsundersøgelsen. Og så vil jeg endelig gerne tilføje, at hvis man er villig til at indgå aftaler i kommunalbestyrelsen - fx en budgetaftale - så får man også større indflydelse på anvendelse af kommunens ressourcer.

I skulle måske overveje Venstres oppositionsstrategi i stedet for at brokke jer over flertallets løsninger i en sag, hvor I ellers bakker op.

