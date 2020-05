Der er to års jubilæum på denne begivenhed, påpeger Peter, der også er fotografen.

DEBAT: Opråb fra Pennehave: Gør nu noget ved det!

Den lille charmerende brostensbelagte gade med dagligvarebutikker var langt op i 1900 tallet den eneste og derfor attraktive indkøbsgade for Rungstedborgerne, og har i dag skiftet karakter til specialbutikker med delikatesser, vin, blomster mv, men også serviceerhverv inden for personlig pleje.

Kunderne kommer gerne og syntes, det er hyggeligt. De får personlig betjening. Alle er glade, og her er masser parkering.

Mit indlæg går ud på, at flere gode butikker står ledige.

Én med et skilt i vinduet: Vi flytter 1. maj 2018 (2 års ledig jubilæum). En anden har stået tom i mere end 15 år på trods af at rigtig mange har rettet henvendelse til ejer om at leje den. Men den er ikke til leje!