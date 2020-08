Venstres spidskandidat Ann Lindhardt påpegede allerede sidste år mulighed for at skære på beskæftigelsesområdet og i stedet kanaliserer pengene over til børn og ældre. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

DEBAT: Omprioriter midler fra beskæftigelseområdet til byens børn og ældre

Af Ann Lindhardt (V),spidskandidat og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Sidste år pointerede Venstre i budgetforhandlinger, at der lå en del effektiviseringsmuligheder på beskæftigelseområdet i Hørsholm, da kommunens udgiftpres er væsentlig højere i forhold til andre kommuner.

Da man nu kan læse at resultatet af kommunens bestilte analyse og servicetjek går i samme retning som Venstre påpegede sidste år, håber vi, at flere partier nu er parate til at få set på effektiviseringsmulighederne og forbedringspotentialerne.

Sidste år omtalte Venstre f.eks., at Hørsholm Kommune brugte på 'ikke lovpligtige indsatser' ca 5,8 mio. kr om året, og i 2019 er beløbet 3,8 mio. kr.

Dette er ekstra beskæftigelsesindsats ud over lovens minimum. Baggrunden for disse ydelser er, at det er investeringer i at få de ledige i arbejde - gennem særlige indsatser. Udfordringen er blot om investeringerne lever op til forventningerne, og om det kan forsvares at bruge ekstra 3,8 mio. kr?

Der skal fastsættes hvor resultat- og effektfuld vores indsatser er. Vi skal investere i at få vores borgere i job, men man skal hele tiden have in mente, at undersøgelserne viser, at ser man på hele Danmark, er det kun én ud af ti ledige, der kommer i job ved hjælp af indsats fra jobcentret.

Vi skal samtidig vurdere om timingen og tilbuddet er korrekt i forhold til det nye antal ledige, der er kommet i forbindelse covid-19.

Sidste år påpegede Venstre, at Jobcentret i Hørsholm har reelt mange fuldtidsmedarbejdere i forhold til andre kommuner. Er det den rigtige prioritering af kommunens sparsomme skattekroner og ressourcer? Eller skal vi i stedet bruge midlerne og skattekronerne på normeringer til børneområdet, de unge og vores ældre?

Det mener Venstre.

Som sidste år er Venstre klar til at tage et borgerligt ansvar for mulighederne for effektiviseringer og optimeringer på beskæftigelsesområdet, og i stedet omdirigere skattekroner til f.eks. børn og ældre.

Når både den nye analyse og nøgletal viser, at Hørsholm Kommune har et samlet ressourceforbrug, der ligger væsentlig over gennemsnittet i de øvrige kommuner, mener Venstre, at effektivitetsmulighederne på beskæftigelsesområdet tydeligt skal afspejles i kommunens kommende budget 2021.

