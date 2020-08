Socialdemokratiets Svend Erik Christiansen.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Øgede indtægter til Hørsholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Øgede indtægter til Hørsholm

Af Svend Erik Christiansen (S) medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 10. august 2020 kl. 15:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm har brug for en solid service fra kommunen. Det nytter ikke at blive ved med at tro, at offentligt ansatte bare kan løbe hurtigere og hurtigere (tænk bare på plejen i Århus).

I de centrale aftaler, udligningsaftalen og budgetaftalen, er der blevet en ny mulighed for at få stoppet den evige skure med besparelser ovenpå besparelser o.s.v.

Vi i Socialdemokratiet i Hørsholm konstaterer, at aftalerne indebærer, at vel skal vi betale mere i udligning m.v.; men Hørsholm Kommune får som en engangsforeteelse i 2021 mulighed for at hæve skatten (ca. 0,5%), uden at det betyder, at vi skal af med mere i udligning.

Alle pengene fra en skatteforhøjelse i 2021 vil for en gangs skyld gå direkte til Hørsholms egne borgere.

Hørsholm Kommune har den femte laveste kommuneskat i hele landet. Hvis vi forhøjer skatten med måske 5 procent, havner vi måske på at være den syvende laveste. Det er da ikke så ringe endda.

En skatteforhøjelse på 0,5 procentpoint vil ikke jage nogen fra hus og hjem. Beløbsmæssigt svarer det cirka til en flaske rødvin mindre om måneden. Vi kan vel alle have godt af at drikke lidt mindre rødvin.

Derimod vil en skatteforhøjelse gøre, at vores borgere og medarbejdere vil kunne opleve en service i kommunen, som de med rette burde kunne forvente. Gennemsnitsindkomsten i Hørsholm er langt større end i resten af landet, og jeg tror at borgerne i Hørsholm, også derfor, med rette forventer en ordentlig offentlig service.

Nu har der, i de tre år denne kommunalbestyrelse har siddet være skåret ned hvert eneste år. Hvis man hjemme i de enkelte husholdninger ikke kan få det til at løbe rundt, men år efter år skal skære ned, når man til en grænse, hvor enten familien opløses, man flytter til en billigere bolig eller man øger sin indkomst.

Jeg tror ikke, at der er ret mange af vores borgere (undtaget naturligvis de evigt skrivende Venstre og DF'er), der mener eller tror, at vi rutter med pengene i kommunen, tværtimod.

Kunne det så ikke for en gangs skyld være en befrielse for borgere, frivillige, ansatte i kommunen m.fl., at kommunen ikke skal spare i 2021, men måske tværtimod vil kunne forbedre økonomien, så vi står bedre rustet i årene fremover.

relaterede artikler

DEBAT: Ann Lindhardts stolte udligningsaftale koster altså Hørsholm over 50 mio årligt 05. august 2020 kl. 09:15

DEBAT: Hørsholm sparer 85 millioner kroner viser nye fremlagte tal 04. august 2020 kl. 15:03