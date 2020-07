DEBAT: Ny lokalplan forringer ejendomsværdierne

Den nye plan vil reducere muligheden for at bygge med 40 %!

I dag kan man på en grund på 1.000 m2 grund bygge et hus på op til 400 m2. Det reduceres efter den nye plan til 250 m2. Det svarer til en reduktion på rundt regnet 40 %! Det vil føre til et prisfald på ejendommene. Det vil føre til en reduktion i ejendomsvurderingerne, og det vil igen føre til et fald i ejendomsskatterne, og der efterlades et provenutab i kommunekassen, som alle i kommunen så må være med til at dække - ejere og lejere, for pengene skal jo ind.