Se billedserie DFs Glen Madsen mener, at kameraovervågning skal være med til at stoppe det evindelige hærværk mod busstoppestederne i Hørsholm. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Nu må det stoppe - smadrede busstoppesteder igen - igen - igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Nu må det stoppe - smadrede busstoppesteder igen - igen - igen

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 15. juni 2020 kl. 12:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hold op, hvor er jeg efterhånden dødtræt af så ofte at blive mødt med synet af smadrede busskure på min færden rundt i Hørsholm.

Her, der og alle vegne. Igen og igen er der ødelagte busskure... Og bedst, som de mange glasskår er fejet op, og der er sat nyt glas i, så bliver de ofte smadret igen.

Systematisk hærværk af personager, der er komplet ligeglade med andre mennesker.



Det er systematisk hærværk af personager, der er komplet ligeglade med andre mennesker, skriver Glen Madsen. Her er det i Idrætsparken ved Hørsholm Hallen. Foto: Privat



Jeg ved godt, at det for tiden åbenbart er 'in' at smadre løs, når der er noget, man føler sig stødt på manchetterne af, men jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme og slet ikke i Hørsholm.

For mig er det en gåde, hvordan man kan opdrages til at have så lidt respekt for andre mennesker?

I dette tilfælde især de ældre og gangbesværede, der oplever de største gener ved lige præcis dette hærværk. Men også børn og dyr generes af de store mængder glasskår, der ofte spredes ud på både fortov, cykelsti og vej.

Eftersom der på ingen måde er tale om uheld, og hærværket foregår så ofte, som tilfældet er, så er det min opfattelse, at Hørsholm Kommunalbestyrelse må på banen med kameraer, som det for nylig er besluttet at opsætte på både Kokkedal- og Rungsted Kyst stationer.

Det er trist, at vi er nået dertil, men for mit vedkommende ser jeg desværre ingen anden vej end kameraer for at komme det evindelige hærværk på busstoppestederne til livs.



Her, der og alle vegne. Ødelagte busskure... og bedst, som de mange glasskår er fejet op, og der er sat nyt glas i, så bliver de ofte smadret igen. Foto: Privat



relaterede artikler

Solbriller afslørede unge hærværksmænd 22. januar 2020 kl. 11:45