DEBAT: Nu er der valg i Velliv Foreningen

Velliv Foreningen ejer pensionsselskabet Velliv, og er 100 procent kundeejet af de ca. 350.000 medlemmer af foreningen.

Medlemmerne repræsenteres af 50 valgte medlemmer, som både vælger bestyrelsen i Velliv Foreningen og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i pensionsselskabet Velliv.

Repræsentantskabet har i løbet af 2018 og 2019 besluttet at udbetale 572 mio. kr. i bonus til medlemmerne og afsætte 143 mio. kr. til fremme af den mentale sundhed på danske arbejdspladser.

Alle danske virksomheder kan, uanset om de har pensionsordninger i Velliv eller ej, søge om støtte til projekter til f.eks. forebyggelse af stress og skabelse af et godt arbejdsmiljø.

Velliv Foreningen står også bag den landsdækkende kampagne Danmarks Mentale Sundhedsdag i oktober.

Der er tusindvis af Velliv-medlemmer i Hørsholm kommune, som kan afgive deres stemme til valget for region Hovedstaden i perioden 25. februar til og med 9. marts 2020.

Det er vigtigt at engagere sig i valget, da repræsentantskabet har stor indflydelse på en betydelig pensionsformue, et højt fremtidigt afkast og en ansvarlig adfærd som investor.

Jeg stiller op til repræsentantskabsvalget, og vil arbejde for at gøre Velliv Foreningen mere synlig og foretrukken af langt flere danskere med pensionsordninger, så foreningen bliver endnu stærkere og kan tilbyde flere fordele.

Jeg vil også arbejde for, at Velliv bliver det førende pensionsselskab til at give individuel rådgivning ud fra den enkelte kundes situation.