DEBAT: Næste gang skal vi have en klimavenlig affaldsordning

Når vi snart skal udvide ordningen og gennemføre endnu mere sortering, vil vi foreslå, at version 2.0 bliver mere klimavenlig og bidrager til at genskabe bymiljøet.

Kunne det overvejes i næste version, at kommunen etablerede nogle lidt større afleveringssteder rundt i byen, så ikke alle borgere og grundejerforeninger skal have så mange affaldsvogne og containere stående?

Det er både dyrt og belaster miljøet, at et stort antal skraldebiler skal gennemkøre kommunen flere gange om ugen. Der bør også være et økonomisk incitament for de borgere, som gør mere. Frem for den ordning vi har nu, hvor alle skal betale det samme uanset indsats.