DFs byrådsmedlem Glen Madsen mener, at der skal åbnes for mere samvær til de ældre på Hørsholms plejecentre. Foto: pikselstock - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Mere samvær til de ældre nu - lad os følge Aarhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Mere samvær til de ældre nu - lad os følge Aarhus

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 23. april 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse tider er der noget længere mellem de gode nyheder end normalt. Derfor blev jeg også ekstra glad, da det gik op for mig, at byrådet i Aarhus er blevet enige om at åbne op for flere samværs- og besøgsmuligheder for plejehjemsbeboerne i smilets by.

Der er ingen tvivl om, at de sidste par måneder har været en prøvelse for os alle. Mange har lidt og lider fortsat store afsavn.

Ingen tvivl om, at det er gået ud over de ældre og i særdeleshed de ældre, der bor på plejehjem. De har været isoleret og alene i store dele af tiden, hvor de fleste andre trods alt har haft deres familie omkring sig.

Nu er samfundet så småt i gang med at blive åbnet op igen, og derfor er det også på tide, at vi i Hørsholm undersøger alle muligheder for, hvordan vi kan åbne op for flere samværs- og besøgsmuligheder for de pårørende til de plejehjemsbeboere, der er i kommunen.

Jeg har rettet henvendelse til borgmesteren og foreslået, at vi her i Hørsholm følger i Aarhus' byråds fodspor og bliver enige om, at vi skal stille de nødvendige rammer op for at muliggøre, at de ældre kan få besøg af deres kære. Det manglede da bare.

Det skal selvfølgelig foregå forsvarligt og under hensyntagen til de ældre og personalets ve og vel, men hvis man kan gå til frisøren, så må det altså også være muligt at besøge sin ægtefælle gennem mange år, sin mor eller sin far?