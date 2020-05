Ann Lindhardt (V) foreslår nu, at der gives dispensation til, at byens restauranter og caféer kan udvides deres udeserveringsareal med 50 procent. Foto: Morten Timm

DEBAT: Mere plads til udeservering i Gågaden

Der er en del coronarestriktioner og afstandsregler for udendørsservering, som kan sætte en del begrænsning på, hvor mange pladser til kunder, der er mulighed for, og åbningen af restaurationsbranchen omhandler nogle begrænsende forhold. Det handler om at skabe muligheder og rammer for restauranter og caféer, så der kommer gang i byen igen, og vi skal sikre, at vi også har et byliv efter coronakrisen.