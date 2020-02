Glen Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti. Foto: Presse

DEBAT Men hvad med selvbestemmelsesretten?

Debat Ugebladet Hørsholm - 03. februar 2020 kl. 06:30 Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Thorkild Gruelund (UP) og Maj Allin Thorup (K).

Læs også: Røgfri kommune er formynderisk

Tak for jeres replik til mit læserbrev "K, S og R fjerner svage ældres begrænsede selvbestemmelsesret", som jeg hilser meget velkommen.

Al offentlig debat har nemlig den fortræffelighed indbygget, at det er med til at øge gennemsigtigheden i den politiske beslutningsproces. Det trænger vi i den grad til her i Hørsholm.

Til jer to og til Fritz Reuter (V) vil jeg såmænd også godt sende en tak for samarbejdet i Social- og seniorudvalget retur. Vi er ikke enige om alt, hvilket vi jo heller ikke skal være, men den gensidige respekt mellem os er der altid, og vi kan rykke hinanden med gode argumenter. Præcis som det skal være.

I vil, som repræsentanter for forligspartierne, gerne ud med et budskab om, at de penge, der tidligere var øremærket 'klippekortsordningen' i hjemmeplejen, bliver på ældreområdet. Det er korrekt. Det manglede saftsuseme da også bare!

Dét, jeg imidlertid skrev om i mit debatindlæg, var, at I i jeres budgetaftale har givet hinanden håndslag på, at selvbestemmelsesretten, der fulgte med 'klippekortsordningen' i hjemmeplejen, skal fjernes.

Det er jeg og Dansk Folkeparti lodret imod.

Ældre med plejebehov skal have mere ikke mindre selvbestemmelse. De skal have omsorg, og den absolut størst mulige grad af livskvalitet.

Det er desværre en ambition, der ikke bare har trange, men næsten umulige kår under det nuværende flertal.

En kendsgerning, der med tydelighed illustreres i flertalspartiernes budgetaftaler, hvor de år efter år uden nævneværdig samvittighedsnag nedprioriterer ældreområdet. Samt i håndslagsaftaler som denne, hvor der udvises en hidtil uset ringeagt overfor nogle af kommunens allersvageste ældre.

Det er korrekt, som Thorkild Gruelund (UP) og Maj Allin Thorup (K) skriver, at beslutningen fra jeres side kan gøres om, da sagen skal genbehandles på næste Social- og seniorudvalgsmøde.

For de ældre, der står til at miste muligheden for at bestemme over sølle 30 minutters hjælp om ugen, håber jeg, at I og den Konservative gruppe kommer til fornuft og følger Dansk Folkeparti. Til at starte med i denne sag, men så sandelig også gerne i mange andre, hvor I alt for længe har siddet fast i de nærmest ældrefjendske Radikale og Socialdemokratiske klør.

