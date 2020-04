Borgmester Morten Slotved allerede påbegyndt jordbundsarbejder ved Kokkedal Station som forberedelse til at få grundene skudt af til interesserede investorer, skriver Ib Lunde Rasmussen. Foto: Privat

DEBAT: Meget står på spil med rammeplanen for Kokkedal Station

Af Ib Lunde Rasmussen, Lange-Müllers Alle 2, Rungsted kyst:

Debat Ugebladet Hørsholm - 06. april 2020

Borgmesteren er kommet nemt til arbejdet med at udforme en rammeplan for nye bebyggelser ved Kokkedal Station.

Han har blot bedt sin forvaltning om at indtegne alle parkeringspladser omkring stationen på et kort og forsyne dem med diverse tegninger af bygninger i 4 og 6 etagers højde.

Selvom et tilsagn til rammeplanen kun er meldt ud som en principiel tilkendegivelse har borgmesteren allerede påbegyndt jordbundsarbejder som forberedelse til at få grundene skudt af til interesserede investorer.

Om grundene er ejet af kommunen eller delvist af DSB har jeg ikke overblik over, men det er ikke det principielle i sagen. Det afgørende er, at alle parkeringspladser ved Kokkedal Station er ved at blive afviklet selvom borgmesteren nævner, at der vil blive etableret erstatningspladser i et parkeringshus.

Bortset fra at stationsparkering ikke meningsfuldt kan placeres i et ubevogtet parkeringshus, hvor eksempelvis bilbrande kan tage et ukontrollabelt omfang så giver forslaget ingen mening.

Der er mange paralleller til de mangeårige diskussioner af parkeringen omkring Hørsholms Gågade som til slut endte med at kommunen etablerede et acceptabelt åbent parkeringsområde. Og til de uafsluttede forslag om at bebygge parkeringspladserne ved Rungsted Station.

Desværre afspejler forslaget panik før lukketid, hvor alt hvad der kan realiseres skal skydes af. Og her er parkeringspladser ved en Kystbanestation næsten lige som kontanter i en finanskrise.

Man fristes til at sammenligne Hørsholm med Farum Kommune, hvor et 100 procent flertal fulgte borgmesteren ud over kanten og det efterfølgende sammenbrud med milliardgæld til følge.

I Hørsholm er der dog stadig et mindretal som ikke bare siger ja til alt. Men desværre kun et mindretal.

Vi må have skudt sagen til hjørne og forbi næste kommunalvalg i november 2021.

