DEBAT: Må vi så få ro om dagplejen

Af Louise Olsen, på vegne af forældrerådet i Hørsholm Dagpleje:

I Børne- og skoleudvalgets forslag til mulige spareområder i det næste budget, nævnes bl.a. afvikling af dagplejen. Igen. Som det også blev i 2016.

Heldigvis lader det til, at der er bred politisk opbakning til at bevare dagplejen. Også i denne omgang. Og så betyder det ikke noget, at dagplejen har fremgået af sparekataloget. Vel?

Men jo, det betyder noget. Det betyder noget for de dagplejere, der går rundt og er bange for at miste deres job. Igen. Præcis som de var det i 2016.

At usikkerhed omkring ens jobsituation er voldsomt stressende, er noget de fleste godt kan sætte sig ind i. At det er så meget desto mere stressende, når usikkerheden er tilbagevendende med et par års mellemrum, kan derfor heller ikke overraske.

I sparekataloget skriver Børne- og skoleudvalget, at det har vist sig at være svært at finde nye dagplejere i kommunen. Men det er vel forståeligt, når man gentagne gange lufter overvejelser om at afvikle dagplejen. Måske det ville være nemmere at finde nye dagplejere, hvis der ikke blev skabt usikkerhed omkring jobbet?

Den usikkerhed der skabes i forhold til dagplejen, er det man kunne kalde undergravende virksomhed. Ikke alene skaber det et stressende arbejdsmiljø for dagplejerne, men det er også medvirkende til, at færre tør tilvælge dagplejen for deres børn, da dagplejen kommer til at fremstå som et usikkert pasningstilbud.

Man skulle jo mene, at det er en styrke for en kommune, at der er flere forskellige pasningstilbud. Men man er fristet til også at spørge, hvorfor man mener, at det er i orden at bringe dagplejen op i denne sammenhæng?

Til sammenligning optræder der ingen overvejelser om decideret at lukke en vuggestue. Det kan enhver jo også se ville være uhørt. Hvorfor er det så i orden at overveje at lukke dagplejen?

Man kunne ønske, at Børne- og skoleudvalget ville holde op med at skrive dagplejen i sparekatalogerne. Ligesom man ikke skriver lukning af andre institutioner på.

Man kan være fristet til at citere en dansk børneklassiker: Må vi så få ro!

Støt en bevarelse af Hørsholms Kommunale dagpleje med en underskrift på www.skrivunder.net/dagpleje

