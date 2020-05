DEBAT: Løftet livskvalitet for ældre skal indgå fast i budgettet

To gange om året tager Social- og seniorudvalget (og nu også Sundhedsudvalget) stilling til hvilke ansøgere til §18-midlerne, der skal ydes støtte til, samt hvor stort et beløb de så skal tilgodeses med?

I Dansk Folkeparti er vi naturligvis glade for, at dette fantastiske frivillige arbejde støttes. Men i alles interesse vil jeg, i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende budget, foreslå de øvrige partier i Kommunalbestyrelsen, at de foreninger og projekter, der kontinuerligt gør en afgørende forskel for især de ældre, udsatte og syge, og som derfor fast årligt tildeles støtte, skal indgå i budgettet.