DEBAT: Lad os nu få de gode historier!

Kære lokalpolitikere, hvor ville det være dejligt, his I kunne tage jeres diskussioner og uenigheder på møderne i stedet for i Ugebladet. Det bliver simpelthen værre og værre.

Hvordan skal man som borger/vælger kunne have nogen som helst tiltro til politikere, som kun kan rakke hinanden ned i den lokale sprøjte? Kunne man ikke bede jer om at beherske jer, og avisen om at skære ned på jer - i hvert fald indtil der er kommunevalg igen?