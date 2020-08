Ann Lindhardt, borgmester kandidat for Venstre i Hørsholm. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Lad os holde os til fakta, hr. Borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Lad os holde os til fakta, hr. Borgmester

Af Ann Lindhardt (V), spidskandidat og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 10. august 2020 kl. 05:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det glæder mig, at borgmesteren nu kommer på banen og melder klart ud, at Hørsholm rent faktisk skal betale en væsentlig mindre regning i udligning i 2021, end forventet. Citat fra borgmesterens indlæg: "Udligningstallet i absolutte tal er mindre end forventet".

Transparens over for vores borgere er vigtigt, specielt op til de kommende budgetforhandlinger. At Venstre kunne være behjælpelig med at få de nye udligningstal frem i lyset, er fint med os. Vores borgere skal naturligvis være bekendt med, at Hørsholm har et bedre økonomisk udgangspunkt i 2021 end hvad vi havde forventet for blot to måneder siden.

Udligningsregnestykket er ikke så sort og hvidt, som borgmesteren opstiller det, og disse lange mellemregninger fremmer ikke forståelsen. Lad os holde os til fakta, og ikke gøre udligningen mere kompliceret end den er, og husk det er på Christiansborg udligningsreformer bliver forhandlet.

At placere ansvaret for Hørsholms Kommunens anstrengte økonomi grundet Venstres deltagelse i udligningsreformen, bliver ikke mere rigtigt af at blive fortalt flere gange. Skræmmekampagner er vores borgere for kloge til at hoppe på.

Fakta:

De 26 mio. kr. du omtaler, har aldrig været en del af den politiske udligningsaftale. Det var et sideløbende midlertidigt kompensationstilskud. Udmeldingen var tydelig - det blev udmeldt i 2018, at det var et to-årigt kompensationtilskud.

Hørsholms betaling til udligning ER blevet væsentlig mindre end forventet i 2021. Grundet forskellige faktorer og den nye reform. I tråd med de beløb jeg fremlagde, og bekræftet af Kommunes egen administrationen tirsdag den 4. august.

At nogle andre borgmestre ikke budgetterede med det midlertidlige kompensationtilskud i 2021 og frem, var fordi det var 'fugle på taget'. At du valgte sammen med S og RV, at budgettere med, at de 26 mio. kr. kom til Hørsholm, må stå for egen regning, man kan jo spørge sig selv, om det var rettidig omhu?

Jeg har skam forstået tallene, og det ved borgmesteren udemærket, men det er måske derfor, at skoen trykker... lad os glæde os over at den bedre økonomi i 2021.

relaterede artikler

DEBAT: Hørsholm sparer 85 millioner kroner viser nye fremlagte tal 04. august 2020 kl. 15:03

DEBAT: Den nye udligningsordning og beskeden skattestigning 28. maj 2020 kl. 06:30