DEBAT: Lad os få en uvildig undersøgelse af plejehjem og hjemmepleje

Det er vigtigt, at vi får lavet det helt store eftersyn. Det er eksempelvis vigtigt at få undersøgt, om plejecentrene er gearet til at håndtere de ca. 70 procent af plejehjemsbeboerne, der har en demens diagnose.

I vores skattefinansierede velfærdsstat har vi udliciteret det dybt meningsfyldt menneskelige ansvar for vores gamle til et system, hvor det eneste incitament til at gøre noget ekstra, udover det allermest nødvendige - er den almindelige moral.

Mens en privat virksomhed og dens ansatte, der varetager tilsvarende pleje- eller omsorgsopgave, yderligere har det incitament, at det er afgørende for virksomhedens fremtid, og dermed også for deres eget job, at de hver dag gør det så godt som muligt.