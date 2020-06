Vandet i Hørsholm er hårdt, men kommunen burde rense det for kalk, skriver Flemming Ryborg. Arkivfoto Foto: asferico - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Lad os få blødt vand i Hørsholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Lad os få blødt vand i Hørsholm

Af Flemming Ryborg, Spættevej 3, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 23. juni 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det burde være kommunens opgave også at rense vandet for overflødig kalk, så udgiften og besværet centraliseres til vandværkerne. I det meste af EU har man fjernet kalk fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år, så lad os få det på dagsordenen her i Hørsholm også.

Takket være det ret hårde vand i kommunen har vi måtte udskifte et velfungerende gasfyr på grund af forkalkning. Ikke særlig miljøvenligt...

Levetiden på det nye anlæg kan øges ved at installere et afsaltningsanlæg/blødgøringsanlæg for ca. 15.000 kr.

Et sådant anlæg giver mindre forbrug af sæbe og rengøringsmidler samt kemikalier. Endvidere er blødt vand godt for hud og hår med mindre behov for cremer, shampoo mm.

I Vestjylland og Norge er vandet naturligt uden kalk og måske i en nær fremtid kan vi også rense vores vand for kalk og måske endda mikroplast?