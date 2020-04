Maj Allin Thorup, konservativt byrådsmedlem, vil kæmpe for, at private daginstitutioner kan få andel i Covid-19-hjælpepakken.

DEBAT: Kompensation til de private daginstitutioner

Som en del den kommunale Covid-19 hjælpepakke, er det aftalt, at kommunerne kompenseres for deres ekstraudgifter som følge af coronakrisen. Daginstitutionernes udgifter til mere personale, telte, pavilloner, håndvaske, hegn m.m., dækkes altså af staten.

Det gælder ikke for privatinstitutionerne, som endnu ikke er omfattet af en kompensationsordning.

Derved sættes de private institutioner under voldsomt økonomisk pres i forhold til genåbning under de meget omstændige retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne.

Ud fra et lighedsprincip om at pengene følger barnet, er det eneste rimelige, at privatinstitutionerne også kompenseres.