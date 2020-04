Finn Rudaizky, medlem af Regionsrådet Hovedstaden, at Venstres Anne Ehrenreich uheldigvis 'glemte' at skrive i sit Facebook-opslag, at hun stemte for nedskæringer på lokalbanen. Foto: Søren Svendsen

DEBAT: Kom ud af busken - hvorfor stemte du for lukninger, Ehrenreich

Af Finn Rudaizky (DF), medlem af Regionsrådet Hovedstaden:

Af Finn Rudaizky (DF), medlem af Regionsrådet Hovedstaden:

Debat Ugebladet Hørsholm - 25. april 2020

En af de mest seriøse politikere i Region Hovedstaden er Venstres Anne Ehrenreich. Stor var derfor min overraskelse over hendes Facebook-opslag 22. april, hvor vi hørte om "endnu en dag på hjemmearbejdspladsen", en gåtur og "jeg arbejder på at finde bedre løsninger end lukning af ruter og reducering af afgange på lokalbanen".

Det lyder egentlig ganske sympatisk, hvis man ikke lige ved, at Venstre og Anne Ehrenreich, for kun en uge siden, netop har stemt for lukning af ruter og reducering af afgange på lokalbanen.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte modsat flertallet og Venstre, altså imod 15 millioner kroner besparelsen, som vil skabe kaos på mange ruter.

Anne Ehrenreich 'glemte', desværre i sit opslag, at skrive, at hun stemte for lukningerne. Men, har hun nu fortrudt?

Det synes jeg, at borgerne har krav på at få oplyst. Det er politisk utroværdigt at dække sig ind med to modsatrettede synspunkter i samme sag.

Kære Anne Ehrenreich. Kom nu ud af busken. Meld klart ud. Alt andet er vist langt under dit normale troværdighedsniveau. Og er egentlig også ret langt fra Venstres eget motto, om "at Venstre ved man, hvor man har".

