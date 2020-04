Freddy Holgersen, Hørsholm, mener, at Hørsholm Kommune slæber fødder efter sig i forhold til at få planlagt nyt plejehjem. Foto: Arkiv

DEBAT: Kom så i gang

Af Freddy Holgersen, Ådalsparkvej 53, 4. tv, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 20. april 2020 kl. 10:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis har Ældresagen, Seniorrådet og ældre borgere råbt og skreget på ét eller flere nye plejehjem her i kommunen. Der er oven i købet en bygherre, som står klar til at opføre et friplejehjem på Ved Klædebo - kvit og frit og gratis for kommunen og skatteborgerne.

Det kan endda opføres i løbet af ca.18-20 måneder, og de vil endda være medfinansierende til at udarbejde den nødvendige lokalplan.

Alligevel slæber kommunen fødderne efter sig. Begrundelsen er vel, at det vil være meget bedre med et plejehjem ved Kokkedal Station, for det ville skabe 'liv' i den del af byen.

Helt ærligt, hvis man vil skabe 'liv' i nærheden af Kokkedal Station, er det nok ikke ligefrem et plejehjem, der skal opføres. Det burde være indlysende selv for kommunalbestyrelsen. Desuden har det i givet fald en tidshorisont på minimum tre-fire år.

I onsdags har Miljø- og planlægningsudvalget så endelig taget sig sammen til at bevilge 250.000 kroner til at undersøge, om man kan ændre Klædebo-området fra erhverv til boligområde. Der er i forvejen mange boliger på området, så hvorfor skulle dette være så svært?

Jo, det er det, fordi kommunen har en viceborgmester, der ikke giver fem flade øre for de ældre og deres vilkår. Det interesserer ham ganske enkelt ikke.

Han vil kæmpe med næb og kløer for at bibeholde en erhvervsstatus for området, selv om ingen erhvervsvirksomhed er interesseret i at etablere sig på dette sted. Erhverv har ingen gang på jord i Klædebo-området, hvilket alle andre end han har indset for mange år siden.

Det kan derfor forventes, at undersøgelsen og en ændret lokalplan kan trække meget længe ud af ovennævnte årsag.

Progressivt er det på ingen måde, det er i bedste fald uansvarligt, og tålmodigheden hos Ældresagen, Seniorrådet og de mange, som står på venteliste til en plejebolig er nu opbrugt.

Derfor er der kun ét der tæller: KOM I GANG... NU!

