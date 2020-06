Julie Smith er ikke sikker på, at udbygningen af Kokkedal Station skaber tryghed - nærmere tværtimod. Foto: Foto: Søren Hempel

DEBAT: Kokkedal Station - et trafikknudepunkt for kriminelle?

Af Julie Smith, Mosekrogen 5, Kokkedal:

Debat Ugebladet Hørsholm - 09. juni 2020

Politikkernes primære formål med at nytænke området omkring Kokkedal Station er at forøge boligkapaciteten i Hørsholm for at skabe vækst og understøtte kommunens økonomi. Det er forståeligt i kommunens trængte tider.

Men når fokus på kommunens kasseapparat vægter højest, kan dette få vidtrækkende konsekvenser for byens borgere. Både for borgere, der anvender stationsområdet, men også for borgere, der ikke nødvendigvis kommer nær stationen. Det sidste skyldes at nybyggeriet planlægges at rumme butikker og indkøbsmuligheder.

Hørsholms bymidte har trange tider, og endnu flere butikker vil få dødsstødet med flere shoppingmuligheder spredt rundt i kommunen.

Så, kære politikere, hvordan kan en sådan decentralisering understøtte ønsket om en levende bymidte?

Kommunen påstår, at et boligprojekt i flere etager ved Kokkedal Station vil bidrage til at skabe mere tryghed ved stationen. Men trafikforholdene i området er allerede belastede. Der er lang kø ved Højmosen og Ådalsvej i myldretiden, og til tider opstår ubehagelige trafiksituationer omkring stationen, da der er megen færden med cykler, fodgængere, busser og biler i forhold til trafikforholdene i området. Nye boliger samt shoppingmuligheder vil gøre denne problemstilling endnu større.

Så, kære politikere, hvordan kan mere trafik i området øge trygheden for byens borgere?

måske var det heller ikke denne form for utryghed kommunen henviser til? Men at der tidligere har været utryghedsskabende elementer ved Kokkedal Station især ved aften og nattetid?

Dette er det mest bekymrende ved hele dette byggeprojekt. For at finde plads til bilerne, skal et parkeringshus i flere etager erstatte terrænpladserne. Måske et trafikknudepunkt for (udenbys) kriminelle for lyssky forretninger? Tanken er skræmmende. Hvem tør nu gå rundt i området efter mørkets frembrud, når kriminaliteten i området får forbedrede forhold og nye muligheder for at vokse? Hvem tør hente sin bil der?

Så, kære politikere, hvordan kan et parkeringshus i området øge trygheden for byens borgere?

Kunne Kokkedal station dog vedblive at være et dejligt grønt og smukt område, hvilket er svært at forestille sig med parkeringshus og byggeri i flere etager. Hvis området skal ændres, da tænk større.

Louisiana og sådanne kulturelle løsninger er inspirerende tanker, som vil kunne forskønne Hørsholm frem for det modsatte. Og stationen vil kunne blive et kulturelt og ikke et kriminelt trafikknudepunkt. Dette vil også kunne skabe vækst og understøtte kommunens økonomi, hvis det bliver gjort rigtigt.

