DEBAT: Kokkedal Station - en grøn og levende bydel

Debat Ugebladet Hørsholm - 24. august 2020

Charlotte Kirchheiner (K) medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse

I forsommeren blev meget sagt og skrevet vedrørende udviklingen af Kokkedal stationsområde. "Jeg får åndenød", skrev en borger, og jeg forstår godt vedkommende, for hun forholdte sig til de første scenarier, som både vi politikere og borgerne blev præsenteret for.

Det var for volumniøst og afspejlede ikke den vision for området, som vi forinden havde formuleret.

Visionen var ellers klar: Kokkedal stationsområde skal være en levende og tryg bydel. Jeg og de Konservative har i hele processen arbejdet for, at området også blev udviklet med respekt for "grønne områder, biodiversitet og bæredygtighed".

Men en vision må aldrig blive tomme ord på et stykke papir, og derfor har det været vigtigt for mig, at det tydeligt fremgik af udbudsmaterialet, at vi havde "grønne forventninger" til tilbudsgiver.

Ligeledes skal der stilles krav til, hvordan tilbudsgiver vil skabe "liv og tryghed". Det er så nemt at opføre nogle store betonklodser. Det er så svært at skabe "livet mellem husene", som en anden borger påpegede med henvisning til arkitekten Jan Gehls begreb, som jeg personligt ser som en evig politisk målsætning.

Vi skal fremme offentlige byrum, som er venlige og inviterer til ophold, fordi der er grønne områder, små pladser og hyggelige kroge. Der skal bygges i en menneskelig skala, hvor det føles rart at bevæge sig rundt til fods eller på cykel, hvor vi naturligt har øjenkontakt eller småsamtaler med andre, og hvor vi derfor føler os trygge.

Forsommerens høringssvar bekræftede, at mange borgere har de samme ønsker for området. Administrationen har ad flere omgange været tilbage ved tegnebordet, hvilket blandt andet har resulteret i, at tilbudsgiver nu forventes at bidrage til et rart 'mikroklima', samt at projektets kvalitet vægtes 60 procent i stedet for 50 procent, mens prisens vægtning tilsvarende er nedjusteret.

Slutspurten er, at vi i de politiske udvalg i de kommende uger bliver præsenteret for nye volumenstudier, hvor der er skruet ned for antal etager og bebyggelsesprocenter.

Jeg opfordrer derfor interesserede borgere til at læse de politiske dagsordener og henvende sig, hvis I har kommentarer til de endelige rammer for udviklingen af Kokkedal stationsområde.

Jeg glæder mig til at høre fra jer...!

