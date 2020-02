DEBAT: Kære socialdemokrater - hvad med de mange børn i private daginstitutioner?

Jeres regering har i Finanslov for 2020 afsat 500 millioner kroner til forbedring af normeringen i daginstitutioner. Børnene skal have et kvalitetsløft. I sig selv et prisværdigt initiativ. For Hørsholm betyder det et tilskud på 1,8 million kroner.