Hvorfor mange virkeligt trængende veje ikke får ny asfalt - som her Gøgevang - undrer Hørsholmborger Mikkel Nielsen. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kære kommunalbestyrelse, hvorfor skal det være så svært at forstå jeres beslutninger? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kære kommunalbestyrelse, hvorfor skal det være så svært at forstå jeres beslutninger?

Af Mikkel Nielsen Slettevang 11 Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 23. juli 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 6. marts 2020 kunne Ugebladet fortælle, at Hørsholm Kommunalbestyrelse havde bevilget 700.000 kr. til trafiksanering af Folehavevej, i form af fartbump på hver side af det skarpe sving ved Folehavevej 125.

Formålet var at "øge trafiksikkerheden, især forholdene for cyklister" og beslutningen var truffet efter en dialog med Nordsjællands Politi.

Jeg skyndte mig at protestere mod denne dårlige beslutning, som på ingen måde hjælper de få cyklister derude i landzonen. Blandt andet prøvede jeg at forklare, at fartbump generelt er usmarte da de "... skaber ulemper for de 99 procent af trafikanterne, der kører ordentligt, blot for at få den sidste procent til at køre lidt mindre råddent."

Som konstruktivt alternativ foreslog jeg, at "den asfalt, der skal lægges på de foreslåede bump ville være langt mere nyttig som kørebelægning på f.eks. Gøgevang, som er i en rigtigt skidt forfatning efterhånden. [...] Hvor er kommunalbestyrelsens proportionssans og logik henne?"

Jeg fik aldrig svar på min protest. Nu ser jeg til min gru, at disse nyttesløse fartbump allerede er blevet opført.

I en noget større skala godkendte kommunalbestyrelsen i juni 2020 et corona-initieret anlægsboom på vistnok 74 millioner kr., som vi Hørsholmborgere har lånt og skal afdrage på de næste 25 år. Det er tydeligvis gået stærkt med disse tiltag, for logikken halter meget. Blandt andet har en del velfungerende cykelstier pludselig fået nye køreflader, mens mange virkeligt trængende veje - som Gøgevang (en travl skolevej uden cykelsti) - fortsat står urørte og i forfald.

I kommunalbestyrelsens referat fra 29. juni 2020 bruges en helt særlig logik til at forklare, hvorfor vi på få uger var nødt til at kaste 74 millioner efter nye anlægsaktiviteter, delvist i blinde: "Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter, idet det er en forudsætning at nye anlægsprojekter bliver besluttet inden sommerferien, så anlægsprojekterne kan gennemføres fuldt ud i 2020."

På almindeligt dansk betyder det vel: "Vi var nødt til at gældsætte kommunen nu, da chancen for at spilde så mange penge så hurtigt ville være tabt efter sommerferien".

Jeg kunne godt ønske mig, at bare en lille del af disse afbrændte midler var blevet brugt på en kommunikationsplan, så også vi almindelige skatteborgere kunne forstå, hvorfor kommunalbestyrelsen - dog med en enkelt stemme imod - har besluttet at handle på denne måde. Derfor må jeg atter spørge Hørsholm Kommunalbestyrelse: Hvor er jeres proportionssans og logik henne, og hvorfor skal det være så svært at forstå jeres beslutninger?