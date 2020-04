DEBAT: Jeg stopper her, Ehrenreich!

Søren Dalager, Hørsholm, mener ikke, at Anne Ehrenreich ikke ser sagen fra flere sider.

Af Søren Dalager, Nygårdsvænget 22, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 23. april 2020

Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich (V) er en meget flittig debattør i både Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis, hvori hun ytrer sig om en mangfoldighed af emner, der ligger hende på sinde.

Meget ofte kritiseres kommunalbestyrelsens flertal for ikke at gøre, som Venstre mener, men i andre tilfælde er der nærmest tale om selv- eller Venstrepromovering.

Men når man skyder med spredehagl, kan man også komme til at skyde sig selv i foden. Et eksempel herpå er hendes indlæg i Amtsavisen 8. februar, gentaget i Ugebladet 4. marts: "Vi skal sikre sengepladser til alle i Nordsjælland", hvori hun på grund af, at det nye Hospital Nordsjælland (NHN) bygges for lille, støtter den løsningsmulighed, at Hørsholm flyttes ud af optageområdet for NHN og overføres til optageområdet for Gentofte-Herlev Hospital.

Det må da være en smutter, tænkte jeg. Hvordan f..... kan et medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, og som er valgt til Regionsrådet for at tale Hørsholms stemme, få sig selv til på Hørsholms borgeres vegne at fravælge det særlige gode, der ligger i NHN: At alle sengestuer er enestuer, til fordel for nogle ældre faciliteter i Gentofte og Herlev?

Igennem de seneste uger har jeg derfor ved i alt fire indlæg i Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis forsøgt at anfægte Anne Ehrenreichs synspunkt, men tilsyneladende uden held. Hun har svaret et par gange, senest i Ugebladet 22. april, og det er dette indlæg, der får mig til at opgive al videre diskussion ned hende som værende nyttesløs.

Jeg må konstatere, at hun ikke synes at kunne se en sag fra flere sider, men i stedet forfalder til blot at gentage sin påstand om, at Gentofte ligger bedre transportmæssigt end Hillerød - en påstand, jeg i mine indlæg har dokumenteret som værende usand.

I indlægget skærper hun det endda til, at "Gentofte ligger bedre placeret i forhold til kollektiv transport end Hillerød gør".

Hun har vist glemt at undersøge dette på Rejseplanen.

Endvidere henviser hun til, at det frie sygehusvalg stadigvæk vil give Hørsholms borgere ret til at blive behandlet i Hillerød. Ja vist, men ikke hvis man indlægges akut med ambulance.

Hun vildleder også med, at hvis vi overflyttes, får vi lettere adgang til det nye Steno Diabetes Center på Herlev Hospital. Den adgang har vi vel uanset, om vi hører til Hillerød eller Gladsaxe-Herlev?

Anne Ehrenreich er den ene af Venstres to borgmesterkandidater, der stiller op til kampvalg 11. juni 2020.

Jeg synes ikke, at Ehrenreich, hverken ved sin holdning i den konkrete sag eller mere generelt ved sit manglende blik for, at en sag kan ses fra flere sider, og ved sin arrogante debatkultur over for menige borgere, kan være det oplagte valg.

