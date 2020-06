Preben Carøe mener, at det konservatitve kommunalbestyrelsesmedlem Bent Fabricius misinformerer.

DEBAT: Ja, Fabricius, græsset bliver slået - på grund af en regnefejl

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Debat Ugebladet Hørsholm - 11. juni 2020 kl. 09:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En læser har følgende kommentar til Bent Fabricius debatindlæg: "Tak for god info". Men jeg må desværre skuffe den pågældende læser med at det er misinformation.

Bent Fabricius prøver at fremstille sagen som at de konservative ikke kunne acceptere konsekvensen af en reduktion i græsslåningen, men sandheden er jo, at han sammen med resten af flertallet i kommunalbestyrelsen besluttede at reducere slåningen fra 25 til 2 gange om året.

Hvis ikke det var fordi at administrationen havde lavet en regnefejl, var "emnet" aldrig kommet til offentlighedens kendskab og beslutningen var blevet gennemført, så enten udtaler Kristin Arendts afløser sig mod bedre vidende eller kender ikke konsekvensen af, hvad han siger ja til.

Nedenstående er administrationens objektive sagsfremstilling, og med offentlighedens øjne på sagen er det jo åbenlyst, at de konservative trods alt ikke vælger at skyde sig endnu et hul i foden ved at acceptere en yderligere reduktion, men nu pludselig kan finde alle pengene andet steds.

"I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 er det besluttet at ændre græsklipningen omkring Dronningedammen og Slotshaven fra 25 gange årligt til 2 gange årligt, og således opnå en årlig besparelse på 420.000kr. Besparelsen har vist sig at være fejlbehæftet, og kan kun opnås, hvis frekvensen af græsslåning reduceres i hele kommunen. Administrationen anbefaler 1 x årlig klipning af Dronningedammen og Slotshaven, for at øge naturværdien, og for at spare yderligere"

Anlæg eller drift, pengene kommer jo fra samme slunkne kasse, og jeg ville tro, at anlægsprojekter kan nedlægges og pengene lægges tilbage i kassen til andet formål - hvis man vil.

Selvfølgelig har der været klager over støj og andre uhensigtsmæssigheder hidrørende fra den brostensbelagte overgang, og nu siges der ja til at fylde yderligere 3 mio. kr. i det bundløse hul for at løse problemet; i stedet for at få de brosten fjernet og erstattet med støjsvag asfalt, der holder.

I stedet for vælger man at vedtage at finansiere det under den coronadrevne 25 års lånefinansiering, desuagtet at projektet ikke opfylder betingelsen om at det skal færdiggøres i år.

Hvor mange borgere er egentlig klar over, at de 70 mio. der nu pumpes ud til fremrykkede projekter, vil belaste kommunens økonomi med anslået 3-4 mio. per år i 25 år, selvom levetiden er langt under 25 år.

