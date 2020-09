Morten Bast Hall undrer sig over, at Venstre ikke vil tage ansvar ved at være med i budgettet for næste år. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Iøjnefaldende, at Venstre er ude af budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Iøjnefaldende, at Venstre er ude af budgettet

Af Morten Bast Hall (K), medlem af kommunalbestyrelsen:

Debat Ugebladet Hørsholm - 05. september 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For andet år i træk har Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti valgt ikke at være med i Hørsholms budget.

I år er det særligt iøjnefaldende, at Venstre ikke vil være med til at tage ansvar for deres egen udligningsaftale, der sætter os økonomisk i en enormt svær situation.

De sidste par år har budgetterne været svære pga. stigende demografisk pres, Sophie Løhdes (V) ekstraregning på 25 millioner til regionerne, og nu en udligningsaftale målrettet de nordsjællandske kommuner, der presser de sidste dråber ud af citronen.

Vi skærer alle de lavthængende frugter fra, som vi kan finde, men det er svært at blive ved med at finde dem år efter år. Derfor er det også ærgerligt, at vi ikke kan være fælles om at tage ansvar for, at vi får Hørsholm godt igennem den udfordrende udligning.

Sidste år var Hørsholm Kommunes likviditet presset så meget, at vi var nødt til at iværksætte en genopretningsplan for at få os på fode.

Dette var netop pga Sophie Løhdes ekstraregning på 25 mio og et udfordrende specialiseret voksen- og børneområde. Når alternativet var, at Hørsholms kistebund ville være helt tom, valgte Venstre alligevel ikke at stemme for og tage ansvar for Hørsholms økonomiske fremtid, selvom de havde været med til at lave selve genopretningsplanen.

Det ærgrer mig, at vi ikke kan være fælles om at løse Hørsholms udfordringer. DF og LA har hele tiden sejlet deres egen sø, men det er mig en gåde, at det næststørste parti i Hørsholm, Venstre, ikke vil tage ansvar for deres egen ringe udligningsordning og Hørsholms økonomi generelt.

Det hører med til historien, at udligningsordningen mest af alt socialdemokraternes værk, støttet af Radikale og ikke kun er Venstres projekt.

Men modsat Venstre, vil S og RV gerne tage ansvar for deres egne partiers makværk af en udligningsaftale og er med i budgettet.

relaterede artikler

DEBAT: Sandheden om tilskud og udligning 25. august 2020 kl. 06:00