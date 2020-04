Anne Ehrenreich (V) holder fast i sin invitation om dialogkaffe med hendes kritiker Søren Dalager. Pressefoto Foto: Søren Svendsen

DEBAT: Invitation til dialogkaffe gælder stadig

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 24. april 2020 kl. 13:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tillad mig en slutreplik til Søren Dalager. Siden Søren Dalager i marts viste sin interesse for borgmester Morten Slotveds og min holdning til Hørsholms tilhørsforhold til supersygehuset i Hillerød, har jeg indbudt ham til dialogkaffe for at uddybe mine synspunkter.

Søren Dalager har desværre afslået alle invitationer, selv om et personligt møde eller en telefonsamtale ville give mulighed for at afklare de spørgsmål, som Søren Dalager har.

Jeg noterer også, at Søren Dalager helt har opgivet at afæske borgmester Morten Slotved svar på samme spørgsmål, hvilket kan undre.

Min konklusion er på det grundlag, at det ikke er sagen, som er det afgørende her. Jeg vil gerne gentage, at invitationen til kaffe fortsat står ved magt.

Når det gælder Dalagers kommentar om Steno Diabetes Center på Herlev hospital, så vil Hørsholms borgere - uanset hvad der sker - også kunne benytte dette baseret på frit sygehusvalg.

Det er ikke korrekt, som Søren Dalager hævder, at Gentofte og Herlev kun har ældre faciliteter. Her er også store ombygninger i gang. Og her bliver også enestuer.

I forhold til Dalagers synspunkter om Venstres opstillingsmøde, så kan jeg kun opfordre ham og andre, som vil have indflydelse på mødet til at melde sig ind i Venstre, hvor spørgsmålet afgøres.

