Jakob Nybo, Liberal Alliance, finder det forkert, at et flertal i byrådet ikke vil give forældrene pengene tilbage for manglende SFO-pasning.

DEBAT: Ingen pasning ingen betaling - men flertallet beholdt pengene

Af Jakob Nybo (LA), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Ugebladet Hørsholm - 31. maj 2020

I Liberal Alliance mener vi, at det er ret og rimeligt, at man kun skal betale, hvis man får den aftalte ydelse eller produkt. Men sådan er det åbenbart ikke i Hørsholm Kommune, for der skal forældrene betale for SkoleFritidsOrdning (SFO), selvom deres børn ikke har kunnet komme i SFO i perioden 15. april til 10. maj 2020.

Covid-19. Jo, der har været decideret nødpasning, men kommunen har henstillet til, at man kun benyttede, hvis det var bydende nødvendig, og alle andre muligheder var udtømt.

På kommunalbestyrelsesmøde mandag 25. maj var netop betaling for SFO i denne periode på som 'punkt 17. National aftale om forældrebetaling under genåbning (Covid-19)'.

18 stk (alle de andre) stemte for, at forældrene skal betale, selvom ydelsen ikke har været tilstede med henvisning til, at så ville de jo mangle pengene.

Systemet frem for borgerne samt ret og rimeligt. LA stemte naturlig imod forslaget og dermed for, at forældrene skal have deres penge tilbage.

Liberal Alliance vil fortsætte kæmpe for borgernes interesse samt ret og rimeligt - om nødvendig gå enegang. Hvad vil du sige til at blive snydt i forbindelse med manglende levering af en pakke, og firmaet sagde:

"Det er bare ærgeligt. Vi har underskud på grund af dårlig ledelse og derfor brug for pengene selv?"

