DEBAT: Ingen grund til bekymring Torben Kjær

Ugebladet Hørsholm - 02. juni 2020

Af Anne Ehrenreich (V)

Regionsrådet for Hovedstaden

Det er trist at høre, at Enhedslistens Torben Kjær har dårlige erfaringer med Gentofte Hospital. Såfremt Torben Kjær havde fulgt hele debatten i lokalpressen i Hørsholm om Hørsholms eventuelle flytning fra Nordsjællands hospital til Herlev/Gentofte hospital, så ville han også vide, at jeg har fremhævet, at Hørsholm Kommune ved en overflytning i givet fald ville komme til høre til både Herlev og Gentofte hospital - ikke kun Gentofte.

Og det ved Torben Kjær også, da han ligesom mig er medlem af Regionsrådet for Hovedstaden.

Som Torben Kjær ved, så betyder det ikke så meget, hvilket hospital man hører til, da vi har frit sygehusvalg. En ret som Venstre står vagt om.

Min hovedbekymring går på at sikre, at Hørsholms borgere hører til optageområder og hospitaler, hvor der er plads til dem. Pt. ser der ikke ud til at blive nok kapacitet på supersygehuset i Hillerød, og det er grunden til, at alternativerne er noget, som interesserer mig.

Venstre har sammen med hele Regionsrådet for Hovedstaden kæmpet for bedre rammer for supersygehuset i Hillerød men hidtil uden held. Venstre fortsætter indsatsen for at sikre gode rammer for alle borgere på regionens hospitaler.

