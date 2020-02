Preben Carøe anfægter de politikere, der udtaler sig om, at Hørsholm har en sund økonomi.

DEBAT: Hvordan kan man tale om økonomi uden stort set at nævne et korrekt tal

Debat Ugebladet Hørsholm - 17. februar 2020 kl. 14:00 Af Ringvej 24Hørsholm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dønningerne efter den meget dyre midlertidige flytning af Rådhuset, har flere KB med medlemmer fra 'venstre-fløjen' via udtalelser i såvel Ugebladet som Amtsavisen forsøgt at tale økonomien i Hørsholm op uden stort set at nævne et tal.

Bent Fabricius forsøger at tale PH Park-projektet til at give "et pænt overskud", ved nu at udnævne landskabsdelen af projektet til en gave til alle Hørsholms borgere, hvorfor omkostningerne til dette ikke skal indregnes i regnskabet.

Fabricius nævner ikke et eneste tal. Mon det er fordi han - ligesom vi skatteydere - aldrig er blevet præsenteret for det endelige budget, men som efter min opfattelse ser ud som følger.

Indtægt: 102 mio. kr

Køb af grund: 69,02 mio. kr

Nedrivning og klargøring: 7,56 mio. kr.

Udvikling og udbud: 3,81 mio. kr

Byggemodning, anlæg af park, infrastruktur, forurening, brugsvand m.m.: 61,03 mio. kr.

Alt i alt et underskud på 39,42 mio. kr.

Hvis ovenstående står til troende - hvilket jeg forventer senest at få verificeret på kommunalbestyrelsesmødet den 24. februar - hvordan får Hr. Fabricius så dette vendt til et plus. De ca. 60 mio. kr dækker vel ikke kun landskabsdelen

I dagens udgave af Amtsavisen (17.02) mener Svend E. Christiansen, at hans tidligere rolle som borgmester gør ham til sandhedsvidne for, at Hørsholm har en solid økonomi.

Hvordan Hr. Christiansen kan tildele sig selv den rolle, når han samtidig blander skatteindtægter på ca. 2,1 mia. kr. - før udligning - sammen med kommunens drifts og anlægsbudget på ca. 1,5 mia. kr., må læserne selv afgøre.

Det samme gælder lidt udsagnet om kassebeholdningen, som i indeværende år budgetteres til at stige til ca. 80 mio. kr. (grundsalg, låntagning m.m.) for derefter at falde til ca. 25 mio. kr. ved slutningen af budget perioden.

De 25 mio. kr. svarer til, hvad kommunen i snit bruger på ca. 1 uge!